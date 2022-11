Duas ciclistas ficam feridas em acidente

Duas ciclistas ficaram feridas em mais um acidente de trânsito registrado em Campo Mourão, após a condutora de uma Ford Ka avançar a preferencial.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, na avenida Ney Braga, esquina com a rua Tecla Mussak Brzezinski. As duas ciclistas trafegavam pela avenida sentido ao centro da cidade, quando o Ford Ka que seguia pela fez a conversão para acessar a Ney Braga, sentido a Asa Leste.

A condutora disse que não percebeu as ciclistas, que com o choque cairam e sofreram escoriações pelo corpo. Elas foram atendidas pelas equipes do Siate e Samu e levadas ao hospital Pronto Socorro.