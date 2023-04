Dois veículos e duas carretas se envolvem em grave acidente na PR-158

Um grave acidente envolvendo duas carretas, um VW/Voyage e uma caminhoneta Triton, deixou ao menos uma pessoa ferida no início da tarde desta quarta-feira, 19, na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru.

A colisão teria sido provocada pelo Voyage, que acabou batendo na lateral de um caminhão-tanque, com óleo vegetal. O condutor da caminhoneta que vinha logo atrás, para não bater no Voyage, reduziu a velocidade.

Com isso a caminhoneta foi atingida em cheio pela outra carreta e foi parar fora da pista. O veículo teve danos de grande monta e a pessoa que acompanhava o motorista ficou ferido. Ele foi atendido pela equipe do Samu.

O Voyage não parou no local. No entanto, as equipes de socorro foram informadas por motoristas que passavam que uma pessoa estava ferida em um Voyage, um pouco à frente. O Samu chegou a se deslocar, mas ninguém foi localizado. Os ocupantes das carretas não se feriram.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), e Polícia Rodoviária Estadual foram ao local para fazer a liberação da pista.