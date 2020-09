Dois jovens de Luiziana morrem em acidente de moto com caminhão

Um trágico acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão, causou de morte de dois jovens, moradores de Luiziana.

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, por volta das 02h30, no pontilhão da BR 158, com a rodovia PR 487 (anel viário de Campo Mourão).

Morreram no acidente, Maicon Douglas Iora, 20 anos e Pablo Gustavo, de 15 anos. De acordo com as informações, o jovem que conduzia a moto, descia o viaduto pela contramão, quando acabou batendo na lateral do caminhão, com placas de Araruna.

O motorista, de 23 anos não conseguiu evitar a batida. Com o impacto, os dois rapazes foram arremessados na ribanceira, às margens da pista e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML de Campo Mourão.