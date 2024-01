Dois acidentes envolvendo três carretas deixam vítima ferida na região

Dois acidentes de trânsito envolvendo três carretas, deixaram uma pessoa ferida na região de Roncador, no início da noite de ontem.

A primeira foi uma colisão traseira, na rodovia PR-462, sentido Roncador a Iretama, por volta das 19h30 de ontem. Uma Scania/G 420, acoplado a dois semirreboques, com placas de Juranda, acabou colidindo na traseira da Scania/G 420, acoplada a dois semirreboques, e também com placas de Juranda.

Com o impacto, o condutor, de 45 anos, da carreta atingida na traseira perdeu o controle da direção e saiu às margens da rodovia. O acidente resultou apenas em danos materiais em ambos os veículos.

TOMBAMENTO

Pouco tempo depois, por volta das 20h30, uma outra carreta carregada com soja tombou na descida da Tangará, na rodovia Vassilio Boiko, também entre Roncador a Iretama.

Ao tombar, a carreta acabou bloqueando a via e derramando parte da carga. O cavalo da carreta foi parar fora da pista, no meio do mato. Apesar dos danos materiais significativos, podendo dar perca total ao cavalo, o condutor estava lúcido e consciente.

Com alguns ferimentos, ele foi conduzindo ao Hospital Municipal de Roncador para avaliações médicas.

