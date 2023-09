Dia trágico no trânsito: mulher que bateu bicicleta em caminhão também morre no hospital

Campo Mourão vive uma sexta-feira de luto no trânsito. Em uma diferença de poucas horas, duas pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo caminhões. Após o motociclista João Pavezi, 52 anos, cair embaixo do rodado de uma carreta, no início da manhã, e ter a cabeça esmagada na Perimetral Tancredo Neves, por volta das 12h30, mais uma vítima morreu quase da mesma forma.

Denilda de Souza Pereira, 56, bateu a bicicleta que conduzia também em um caminhão. A bicicleta ficou presa embaixo do rodado traseiro do veículo. As primeiras informações obtidas no local davam conta de que ela havia sofrido apenas ferimentos leves, porém, após ser hospitalizada acabou falecendo por complicações do acidente.

O acidente envolvendo Denilda ocorreu na avenida Miguel Luiz Pereira – prolongamento da BR 487 -, no semáforo de acesso para a avenida John Kennedy. Ela bateu na lateral de um caminhão, no momento em que o motorista saia da rodovia para acessar a John Kennedy. O sinal estaria aberto para ele e a ciclista teria cruzado na frente.

Com o impacto, a bicicleta foi parar embaixo do rodado do veículo, ficando prensada. A mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital Santa Casa, onde acabou não resistindo aos ferimentos.