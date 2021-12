Corda usada para rebocar veículo causa acidente grave com ciclista

Um ciclista de aproximadamente 65 anos ficou gravemente ferimento ao enroscar-se em uma corda usada para rebocar um automóvel VW/Gol e cair, batendo a cabeça no asfalto. O acidente ocorreu no início da noite de sexta-feira , na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Marfim.

A vítima seguia pela avenida e não viu a corda usada por uma Fiat Strada para rebocar o Gol. Ao passar entre os dois carros, acabou se enroscando e caindo.

Equipes do Siate e Samu prestaram atendimento à vitima que sofreu ferimentos graves na região da cabeça. A Polícia Militar também esteve no local e os motoristas foram advertidos e deverão ser multados pela forma imprudente de fazer a remoção do veículo.

Além de proibido, puxar o veículo com corrente, cabo de aço ou corda pode provocar acidentes, já que o veículo de trás precisa estar com o motor ligado (quando for possível) para que o freio funcione. Qualquer descuido pode resultar em colisão traseira, sem contar no risco de acidente que provoca como esse ocorrido em Campo Mourão.

Em qualquer problema mecânico, o recomendado é chamar um guincho, seja particular ou do seguro. Se isso não for possível, fique atento. Mesmo que seja boa vontade de outra pessoa, rebocar um carro com corrente, corda ou qualquer outro cabo flexível é uma infração de trânsito média, com multa e anotação de quatro pontos na carteira de habilitação.

Entre dois carros, a maneira correta é usar os engates de metais, também conhecidos como “cambão”. O cambão deve ser engatado em um puxador de reboque e ser específico para essa finalidade. Não pode ser usada qualquer barra de ferro.