Comerciante mourãoense morre em acidente de moto

Um trágico acidente provocou a morte do conhecido comerciante mourãoense, Maurildo Figueiredo, proprietário do tradicional “Bar do Figueiredo”, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na tarde deste domingo, na rodovia BR 487, entre Luiziana e Iretama.

Ele teria perdido o controle da moto que pilotava na curva do Rio Chupador. Figueiredo fazia parte do grupo “Bodes do Asfalto” e retornava de Caiobá com um grupo de amigos, onde haviam participado de um encontro de motociclistas.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Campo Mourão. A morte do conhecido comerciante de Campo Mourão gerou comoção de amigos e conhecidos nas redes sociais.