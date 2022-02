Comerciante de Moreira Sales morre em acidente

O comerciante Valdeir Cavalheiro, 44 anos, conhecido como Polaco, dono de um bar e mercearia em Moreira Sales, morreu vítima de acidente na rodovia PR-468. O acidente ocorreu por volta das 19h30 desse sábado, próximo à Vila Rural de Moreira Sales.

Cavalheiro dirigia um veículo Fiat/Toro pela rodovia, no sentido trevo de acesso a PR-180 ao município de Moreira Sales, quando perdeu o controle da direção, atravessou a pista de rolamento da direita para a esquerda, saiu da via e capotou às margens da rodovia.

A vítima morreu no local, ficando presa às ferragens. A equipe do destacamento da Polícia Militar de Moreira Sales e o grupamento de Bombeiros/Defesa Civil de Goioerê estiveram no local para fazer o resgate do corpo das ferragens. O IML e a Perícia de Umuarama também foram acionados e o corpo foi recolhido após os devidos procedimentos.