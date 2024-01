Com sinais de embriaguez e sem habilitação, motorista invade casa com veículo e deixa moradora ferida

Um rapaz, de 24 anos, invadiu uma residência com o veículo VW/Gol, que dirigia, deixando rastro de destruição e uma moradora idosa, ferida. O acidente ocorreu ontem a noite, na rua Elizabeth Frossard, esquina com a rua Panambi, no jardim Cidade Alta 2.

Segundo as informações, o jovem não tem habilitação e ainda apresentava sinais visíveis de embriaguez. Após o acidente, ele tentou fugir, mas foi contido por moradores até a chegada da Polícia Militar.

No local, foi constatado que o rapaz dirigia pela rua Elizabeth Frossard, em alta velocidade, quando ao chegar na rua Panambi acabou perdendo o controle da direção, batendo em um veículo GM/Cruze que estava estacionado e invadindo uma casa.

Antes de derrubar a parede da sala, o veículo arrancou um portão e passou por cima de uma moto Honda Biz que estava na garagem. A moradora estava na sala, segurando o neto nos braços e sofreu algumas escoriações pelo corpo. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro.

Já o rapaz admitiu aos policiais que havia bebido, mas recusou a fazer o teste do etilômetro. No carro foram encontradas latas de cerveja. Ele ainda ameaçou um policial militar, que estava no local, dizendo que iria atrás dele. Também repetiu diversas vezes que a equipe tomaria rajadas de tiros, proferindo palavras de baixo calão aos policiais.

O veículo foi liberado para outra pessoa habilitada, enquanto o jovem foi levado para a delegacia para as devidas providências.