Colisão traseira faz veículo capotar na rodovia PR 158

Uma violenta colisão traseira entre uma Fiat Toro e um GM Corsa Classic, ambos com placas Mercosul causou o capotamento da Toro e deixou ambos os veículos com danos de grande monta. O acidente ocorreu na noite desse sábado, na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru, próximo ao pesqueiro do Belini.

Segundo as informações, o Corsa trafegava à frente, quando foi atingido violentamente na traseira pela Fiat Toro. Com o impacto, o motorista da Toro perdeu o controle e saiu da pista, vindo a capotar. Já o Corsa ficou com a parte traseira completamente destruída.

A Polícia Rodoviária foi acionada assim com o Samu, porém quando chegaram ao local encontraram apenas os automóveis. As vítimas teriam sido socorridas por uma ambulância que passava pela rodovia. Por esse motivo não se sabe a gravidade do acidente e quantas pessoas estavam nos automóveis. Com o impacto, os air bags da Toro chegaram a ser acionados.