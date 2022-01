Colisão traseira envolvendo moto na rodovia PR-487 deixa dois feridos

Dois jovens de 27 e 28 anos ficaram feridos após a moto em que estavam bater na traseira de um veículo Fiat Strada. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (14), na rodovia PR-487, entre Campo Mourão e Luiziana, próximo ao viaduto.

Conforme as informações apuradas no local, o motorista da Strada seguia sentido a Luiziana, quando teria parado bruscamente. O rapaz de 27 anos que vinha logo atrás conduzindo a moto não teve tempo de desviar e bateu na traseira do automóvel.

Ele e o garupa da moto, de 28 anos, acabaram caindo e sofrendo algumas lesões. Um caminhão pertencente a uma empresa terceirizada que presta serviços à Copel, passava pelo local e parou para dar apoio, fazendo a sinalização da pista e providenciando uma cobertura sobre as vítimas, pois chovia na hora do acidente.

Com isso, algumas pessoas acreditaram que o acidente envolvia o caminhão e a moto. O Siate foi acionado e encaminhou as duas vítimas ao hospital Pronto Socorro. A moto foi retirada por terceiros do local, antes da chegada da Polícia Rodoviária.