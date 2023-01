Colisão provocada por motociclista deixa dois feridos

Um homem de 60 anos e um rapaz de 23, ficaram feridos, após a motocicleta Honda CG Titan em que eles estavam bater em veículo VW/Polo. O acidente ocorreu no final da manhã desse sábado, na avenida Juscelino Kubitschek, esquina com rua João Batista Perdoncini, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

A moto, que era conduzida pelo homem de 60 anos, pela rua João Batista Perdoncini, não parou no cruzamento e acabou batendo contra o automóvel, que transitava pela avenida.

Com o choque, os dois ocupantes da moto caíram e sofreram várias escoriações pelo corpo. Eles foram atendidos pelo Samu e encaminhados ao hospital Pronto Socorro. O motorista do Polo não se feriu.