Colisão frontal faz caminhão tombar na BR 369

Uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão, deixou as pessoas que viajavam no veículo encarceradas, na tarde dessa terça-feira. O acidente ocorreu na rodovia BR 369, próximo ao trevo de acesso a Boa Esperança e causou o tombamento do caminhão.

No carro, segundo as informações, havia uma família e todos ficaram encarcerados, no entanto não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos. Todos foram atendidos pelas equipes de socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente para auxiliar no atendimento das vítimas e controlar o trânsito.

Informações: Goionews