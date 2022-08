Colisão frontal entre ônibus e caminhoneta mata um e fere 25

Um violenta colisão envolvendo um ônibus com compristas do Paraguai e uma caminhoneta GM/Silverado, ocorrido na madrugada deste sábado, 6, matou uma pessoa e deixou outros 25 feridos.

O acidente foi registrado na rodovia PRC-158, no anel viário, em Campo Mourão, próximo ao trevo de acesso ao Barreiro das Frutas. O ônibus saiu de Assis, interior de São Paulo com destino ao Paraguai.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o coletivo era ocupado por 40 passageiros mais o motorista. O motorista da caminhoneta, identificado por Cleberson de Oliveira Ferreira, 34 anos, trafegava sentido Cascavel/Maringá, quando teria entrado na contramão provocando a colisão frontal com o ônibus.

Com o impacto o ônibus saiu da pista e tombou. O motorista da morreu no local do acidente. Ele seria morador de Peabiru.

Outros 25 passageiros do ônibus foram encaminhados ao Hospital Santa Casa e Hospital Center Clínica de Campo Mourão por equipes do 5º Grupamento de Bombeiros de Campo Mourão e Samu.

A Policia Civil de Campo Mourão, IML e Peritos do Instituto de Identificação estiveram no local para os devidos procedimentos.