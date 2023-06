Colisão frontal com ônibus mata motorista de carro com placas de CM em Pitanga

Um homem de 36 anos morreu vítima de um trágico acidente envolvendo o GM/Monza, com placas de Campo Mourão, que ele dirigia, e um ônibus. A vítima, identificada por Ronison L. dos Santos, morreu no local do impacto.

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 24, na rodovia PRC 466, no município de Pitanga. O veículo bateu de frente com um ônibus Mercedes-Benz, modelo Apolo Paradiso, com placas de Londrina.

O coletivo transportava 40 passageiros, e todos saíram ilesos. O motorista do coletivo, de 40 anos, também escapou sem ferimentos. O ônibus seguia no sentido Pitanga para Nova Tebas, direção contrária ao Monza. As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil de Pitanga também foi acionada, juntamente com o IML (Instituto Médico Legal) de Guarapuava e a Criminalística, para realizar as investigações e os procedimentos necessários.

Informações: Blog do Berimbau