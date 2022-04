Colisão faz veículo tombar e mulher fica ferida

A motorista de um veículo SUV GM Tracker, de aproximadamente 55 anos, ficou ferida após uma violenta colisão contra um SUV Hyndai Tucson.

O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira, na avenida Paraná, cruzamento com a rua Ferrucio Panessa, no jardim Aparecida, em Campo Mourão. Com a força do impacto, a Tucson acabou tombando.

Segundo as informações, a mulher dirigia pela avenida Paraná, sentido ao jardim Aeroporto, quando o motorista da Hyndai Tucson, de aproximadamente 45 anos, que transitava pela rua Ferrucio Panessa não parou no cruzamento, provocando a colisão.

A Tucson tombou, enquanto a Tracker bateu no muro de uma residência. A mulher precisou ser atendida pelo Siate e foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. Já o motorista da Tucson não se feriu.