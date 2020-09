Colisão faz veículo tombar e deixa motorista ferido em Campo Mourão

Uma grave colisão entre dois veículos, causou o tombamento de um dos automóveis e deixou um dos condutores ferido. O acidente ocorreu por volta das 21h35 desta quinta-feira, no cruzamento da rua Santa Catarina, com a rua Belém, em Campo Mourão.

De acordo com as informações, o motorista de um GM/Corsa subia a rua Santa Catarina, quando o condutor de um Ford Ka, que seguia pela rua Belém não parou no cruzamento, provocando a batida.

Com o impacto recebido na lateral, o Corsa acabou tombando. O motorista de 44 anos, sofreu ferimentos generalizados. Como havia informações de vítima presa às farragens, o Corpo de Bombeiros foi ao local com os equipamentos para desencarceramento, mas o motorista já havia saído do carro.

A equipe do Samu também foi acionada e prestou atendimento. O condutor do Ford Ka, de 29 anos, não se feriu e dispensou atendimento. Os veículos, com placas de Campo Mourão, tiveram danos de grande monta.