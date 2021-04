Colisão envolve duas motos e fere três pessoas

Três pessoas ficaram feridas após a colisão entre as duas motocicletas em que elas estavam, na noite deste domingo. O acidente ocorreu na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru, por volta das 20h05.

Segundo as informações, a moto Honda Fan 125cc, placa de Sarandi, conduzida por um jovem de 23 anos, acompanhado de uma jovem de 18 anos, seguia sentido Campo Mourão a Peabiru, um pouco atrás de uma Yamaha YBR, placa de São José dos Pinhais, conduzida por um homem de 51 anos.

A batida traseira ocorreu, segundo informações apuradas no local, porque a moto YBR não possuía sinalização traseira. Com o impacto, os três caíram e sofreram ferimentos generalizados.

Equipes do Siate e Samu foram acionadas e prestaram atendimento ás vítimas. Todos foram encaminhados ao hospital pronto Socorro de Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.