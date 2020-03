Colisão entre veículos deixa casal ferido na PR 487

Uma violenta colisão entre um Fiat Siena e um Peugeot 307, ambos com placas de Campo Mourão, deixou um casal ferido na madrugada deste domingo, na rodovia PR 487, na saída para Luiziana.

A colisão ocorreu no trecho urbano de Campo Mourão. O Siena, dirigido por um rapaz de 31 anos, seguia sentido Luiziana e Campo Mourão e o Peugeot trafegava em sentido contrário.

A colisão foi tão violenta, que um dos pneus do Siena se soltou e foi parar fora da pista. O veículo também saiu da pista e parou no acostamento. O Peugeot também teve danos de grande monta.

A Polícia Rodoviária Federal que fazia patrulhamento nas proximidades deu o primeiro atendimento até chegada da Polícia Rodoviária Estadual. Os policiais não apuraram ainda as circunstâncias do acidente.

O motorista do Siena estava acompanhado de uma mulher, que também ficou ferida e foi encaminhada ao hospital por terceiros. Ele recebeu atendimento dos bombeiros e Samu e foi levado para a Santa Casa, com ferimentos generalizados. O motorista do Peugeot abandonou o veículo e fugiu do local sem ser identificado.