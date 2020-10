Colisão entre trem e micro-ônibus mata mulher e fere mais dez pessoas

Um acidente entre um trem e um micro-ônibus, no bairro Cajuru, em Curitiba, na madrugada de hoje matou uma mulher de aproximadamente 55 anos e feriu outras dez pessoas. O coletivo transportava 15 trabalhadores de uma montadora de veículos de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima fatal estava no coletivo.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do micro-ônibus dirigia pela Rua Osíris Del Corso, quando o veículo foi atingido pelo trem. Com o choque, o coletivo foi lançado contra uma casa na Rua Thomaz David Borges, a cerca de 30 metros do local do impacto.

Mesmo após o impacto, o motorista teria conseguido desviar de algumas árvores, evitando o tombamento do veículo, mas não conseguiu evitar a batida contra a residência.

Uma mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras dez pessoas foram socorridas com ferimentos. Os moradores da residência atingida pelo micro-ônibus não se feriram.

O motorista relatou para a polícia, que não ouviu o barulho do trem. O maquinista também prestou depoimento sobre o acidente. Em nota, a Rumo Logística lamentou profundamente o ocorrido.

Informações: Paraná Portal