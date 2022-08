Colisão entre Fiat Strada e caminhão mata motorista e deixa passageiro gravemente ferido na região

O motorista de um Fiat Strada morreu na tarde desta quarta-feira, 24, em uma violenta colisão frontal com um caminhão baú. O acidente ocorreu na rodovia Vassílio Boiko, entre Roncador e Iretama. Um passageiro do veículo sofreu ferimentos gravíssimos e foi encaminhado ao hospital.

A colisão ocorreu em uma curva bastante perigosa da rodovia, onde vários outros acidentes já foram registrados. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela pericia.

O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. O passageiro foi atendido por equipes do Samu, de Iretama e Defesa Civil, de Roncador.

A vítima foi levada inicialmente ao hospital de Iretama, mas devido a gravidade dos ferimentos deveria ser removida para a Santa Casa de Campo Mourão. Equipes da Polícia Civil e Cientifica estiveram no local para fazer o levantamento do acidente e apurar as causas da tragédia. O motorista do caminhão não se feriu.