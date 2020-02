Colisão entre duas motos na área central deixa rapaz ferido

O condutor de uma motocicleta Honda CG 150cc Sport sofreu ferimentos moderados na perna direita ao bater em uma outra moto, que cruzou a via preferencial por onde ele trafegava.

O acidente ocorreu por volta das 14h15 desta sexta-feira, no cruzamento da rua Araruna com a avenida Capitão Indio Bandeira. Segundo as informações, o condutor da moto Honda CG 150, de 29 anos, trafegava pela avenida, sentido Centro/Lar Paraná, quando outro rapaz, de 20 anos, com uma moto Honda CG 125cc entrou na sua frente.

O jovem seguia pela rua Araruna, sentido Centro/Perimetral Tancredo Neves e não parou no cruzamento. Com o impacto os dois caíram e o jovem de 29 anos sofreu ferimentos na perna direita. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. O condutor da moto de 125cc não se feriu.