Colisão entre duas motos deixa uma das condutoras ferida

Um acidente envolvendo duas motocicletas conduzidas por duas mulheres, foi registrado no início da tarde de hoje, no semáforo instalado no final da avenida Manoel Mendes de Camargo, com a avenida Capitão Indio Bandeira, na saída para Maringá.

A mulher de 51 anos, que conduzia uma Honda Biz, acabou ferida na queda. Ela bateu na traseira de uma Honda Fan pilotada por uma mulher de 43 anos. Elas transitavam pela avenida Manoel Mendes de Camargo, e a batida ocorreu quando ambas chegaram ao semáforo. A condutora da Biz se atrapalhou, perdeu o controle e bateu na traseira da outra moto.

Na queda a vitima de 51 anos teve ferimentos, mas sem gravidade e foi atendida pelo Siate, sendo encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico. A outra motociclista não se feriu.