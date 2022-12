Colisão entre duas motos deixa dois feridos na PR-158

Uma adolescente de 16 anos e um homem de aproximadamente 45 anos ficaram feridos após colisão entre as motos que ambos conduziam pela rodovia PR-158, na saída para Peabiru.

O acidente ocorreu no início da noite de ontem, próximo ao acesso para o Aeroporto Municipal. Segundo as informações, a adolescente conduzia uma moto Shineray de 50cc, quando o condutor de uma Honda CG 150cc chocou-se em sua traseira.

Com o impacto, os dois caíram no asfalto e sofreram várias lesões. A adolescente ficou com hematomas principalmente na região das pernas, enquanto o homem foi atendido pelo Siate com suspeitas de fratura em um dos ombros e com muitas dores na região da coluna.

Os dois foram levados ao hospital e a Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para registrar a ocorrência.