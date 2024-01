Colisão entre duas motos deixa condutores gravemente feridos

Uma violenta colisão frontal entre duas motocicletas causou ferimentos graves nos dois condutores, na madrugada deste domingo, em Campo Mourão. O acidente ocorreu na rua Pedro Hruschka.

A colisão envolveu uma motocicleta Pop, conduzida por um rapaz de 31 anos, e uma Honda CG 150, pilotada por um homem de 46. O motociclista de 31 anos seguia sentido ao jardim Santa Cruz, quando ocorreu a batida contra a outra moto que vinha em sentido contrário.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. Na queda, os dois teriam perdido os sentidos. Moradores próximos ao local ouviram o barulho e acionaram o Samu. Os dois foram reanimados e encaminhados ao hospital.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado, assim como uma equipe da Polícia Militar. As motos ficaram bastante danificadas e, como estavam com pendências junto o Detran, foram retidas e levadas ao pátio do órgão estadual.