Colisão entre duas motos deixa condutores feridos

Uma colisão entre uma moto Honda 160cc e um ciclomotor Shineray, deixou os dois condutores feridos, na área central de Campo Mourão. A colisão ocorreu por volta das 13h desta sexta-feira, na avenida Comendador Norberto Marcondes, esquina com a rua Pitanga, próximo ao estádio municipal.

A moto era conduzida por um homem de 34 anos, que trafegava pela avenida Comendador Norberto Marcondes, sentido Lar Paraná/Centro. Já a Shineray era pilotada por uma mulher de 46 anos. Ela subia a rua Pitanga, sentido Perimetral/Centro e acabou avançando a preferencial.

Com o impacto, os dois caíram e sofreram ferimentos moderados. O homem teve fratura em um dos braços e foi atendido pelo Siate, com suspeita também de fratura no outro braço. A mulher, que usava um capacete aberto, sofreu escoriações na face. Os dois foram atendidos pelo Siate e Samu e encaminhados ao Hospital Pronto Socorro.