Colisão entre dois veículos deixa cinco feridos em Campo Mourão

Cinco pessoas sofreram ferimentos em um acidente envolvendo dois veículos VW/Gol, em Campo Mourão. A colisão ocorreu na madrugada deste domingo, na avenida Armelindo Trombini, esquina com a rua Marfim, próximo ao ginásio de esportes JK.

Segundo as informações, um dos veículos, de cor vermelha transitava pela rua Marfim e não parou no cruzamento com a avenida Armelindo Trombini. Com isso, o outro automóvel que seguia pela preferencial não conseguiu evitar o impacto, que causou danos de grande monta em ambos os automóveis.

Cinco pessoas, a maioria ocupantes do Gol vermelho tiveram ferimentos e foram atendidas pelas equipes do Samu e Siate. As vítimas foram internadas nos hospitais Pronto Socorro e Santa Casa.