Colisão entre dois caminhões deixa motorista ferida na PR-158

A condutora de um caminhão VW, com placas de Cascavel, de 30 anos, ficou ferida em um acidente ocorrido na tarde deste domingo, 30, na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru. Ela saiu do pátio do posto Corujão e ao entrar na pista não percebeu a aproximação de um caminhão Volvo FH, placas de Santa Catarina, ocorrendo o impacto.

Com o choque entre as cabines, os caminhões pararam sobre a pista, sentido Peabiru a Campo Mourão, interditando a passagem de veículos.

A motorista do caminhão de Cascavel sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi atendida pelo Siate que a encaminhou ao hospital em Campo Mourão.

O motorista do outro caminhão não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local e controlou o tráfego até que os caminhões fossem retirados da pista. A cabine do caminhão VW teve danos de grande monta.