Colisão entre dois caminhões causa incêndio em um dos veículos

Uma violenta colisão frontal entre dois caminhões no início da tarde desta quarta-feira (5), causou incêndio em um dos veículos. O acidente ocorreu na rodovia BR-369, próximo ao Posto Betiate, em Ubiratã.

Segundo informações preliminares da Policia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria sido provocado por um problema mecânico em um dos caminhões.

“A princípio, pelo que está sendo apurado, um dos caminhões que seguia sentido Maringá/Cascavel teve uma pane no sistema de freios. Com isso, o veículo travou e foi parar na pista contrária, batendo de frente contra o outro caminhão”, disse um dos policiais.

Apesar da gravidade do acidente, três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e combateram as chamas dos veículos.