Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida na PR-158

A condutora de uma motocicleta Honda Biz ficou ferida em um acidente ocorrido no início desta manhã, na rodovia PR-158, na saída para Peabiru. A moto foi atingida por um veículo GM/Astra, no final da pista dupla, próximo ao viaduto.

Segundo as informações, o condutor do Astra bateu na moto no momento em que fazia uma conversão para seguir sentido a Peabiru. Na queda a motociclista reclamava de dores no ombro e foi atendida pelo Samu que a encaminhou a um hospital de Campo Mourão.

No Astra havia crianças, mas ninguém ficou ferido. No entanto, como as crianças ficaram assustadas, o motorista parou o veículo um pouco à frente do local da batida para que elas se acalmassem. Como houve acordo no local entre os envolvidos, a Polícia Rodoviária Estadual não precisou ser acionada.