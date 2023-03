Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na PRC-487

Mais um grave acidente ocorreu na noite desse sábado, 11, na rodovia PRC-487, entre Campo Mourão e Luiziana. A colisão envolveu um Renault Kwid, com placas de Pitanga, e uma moto Yamaha/YBR, ocupada por dois rapazes de 24 e 27 anos.

Os dois ficaram feridos e foram atendidos por equipes do Samu. Segundo as informações, os dois veículos seguiam na mesma direção, quando a condutora do automóvel, de 24 anos, acabou batendo na traseira da moto.

Na batida, a motocicleta permaneceu em pé, sendo arrastada pelo carro por cerca de 200 metros. Apesar da gravidade do acidente, os dois jovens não sofreram ferimentos graves.

No carro, a condutora estava acompanhada de mais duas pessoas, mas elas não sofreram ferimentos.

Fotos: Rafael Bass