Colisão com carro deixa dois adolescentes em moto feridos

Dois adolescentes ficaram feridos após a moto Honda Biz em que estavam chocar-se com um carro, na área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu na tarde de ontem, na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua São Paulo.

O motorista do automóvel teria saído do estacionamento e não viu a moto que foi fechada por seu veículo. Com o choque o menor de 16 anos, sem idade para possuir habilitação, sofreu ferimentos graves com suspeita de fratura em uma das pernas.

O outro adolescente também de 16 anos teve escoriações pelo corpo. Eles foram atendidos pela equipe do SAMU e encaminhados ao hospital.