Colisão com caminhoneta faz Kombi tombar e deixa dois feridos

Um homem e uma mulher ficaram feridos após a Kombi em que estavam tombar, em decorrência de uma colisão com uma caminhoneta Nissan Frontier. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 20, na rua João Smoliak, esquina com a rua Eulália Carneiro de Campos, no jardim Alvorada.

Segundo as informações os dois veículos seguiam pela rua João Smoliak, mas em sentido contrário. Ao chegar no cruzamento, o condutor da Kombi de 26 anos manobrou para acessar a rua Eulália Carneiro de Campos, quando houve a colisão com a caminhoneta.

Com o impacto, a Kombi tombou e a mulher, de 25 anos, que estava no banco do passageiro ficou prensada. Populares que presenciaram o acidente destombaram o veículo e a mulher foi atendida rapidamente por uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pelas proximidades.

O Samu e a Polícia Militar também foram acionados para dar apoio e o casal foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro. Já o motorista da caminhoneta não parou no local, mas se apresentou em seguida na sede do 11º Batalhão da Polícia Militar para prestar esclarecimentos.