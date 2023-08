Ciclista sofre fratura exposta no braço em queda de bicicleta

Um ciclista de aproximadamente 40 anos sofreu fratura exposta no braço esquerdo ao cair de sua bicicleta na avenida João Batista Salvadori, no conjunto Avelino Piacentini, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu no inicio da tarde de hoje e foi provocado por telas de proteção que são usadas pela empresa que faz a duplicação da via. Com o vento, a tela se soltou e foi parar no meio da rua.

O ciclista não percebeu, enroscou-se no material e caiu, ferindo-se gravemente. A equipe do Samu prestou atendimento e o encaminhou ao hospital. Uma outra ciclista também caiu no local por conta das telas no meio da via, mas não se feriu. Dois motociclistas também se enroscaram no mesmo ponto.

A empresa responsável pela obra esteve no local, prestou assistência à vitima e seus familiares e providenciou adaptações para evitar novos incidentes.