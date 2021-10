Ciclista morre atropelado na PR-317

Um ciclista ainda não identificado morreu atropelado na noite desse sábado na rodovia PR-317, próximo a Engenheiro Beltrão. O veículo que o atropelou não parou para prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta das 23h30. A equipe da Viapar foi ao local, mas o homem já estava morto.

Equipes da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão e da Policia Rodoviária Estadual também foram ao local e encontraram próximo ao corpo, uma espingarda desmontada e carregada e também algumas varas de pesca, indicando que a vítima seria pescador e caçador.

Os policiais também localizaram um emblema de uma caminhoneta Hilux, acessório que pode ter se soltado do suposto veículo causador do atropelamento. O corpo do ciclista foi encaminhado ao IML de Campo Mourão para ser identificado por familiares, que já ele não possui documentos.