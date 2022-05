Ciclista fica ferida em acidente no centro de Campo Mourão

Uma jovem de 18 anos que trafegava de bicicleta pela avenida Manoel Mendes de Camargo, ficou ferida ao ser atropelada por um veículo GM/Corsa, que era dirigido por uma mulher.

O acidente ocorreu por volta das 16h desta sexta-feira, 27, no cruzamento com a rua São Josafat, na esquina do Centro Médico, área central de Campo Mourão. A motorista do Corsa disse que trafegava pela São Josafat e parou no cruzamento.

Mas como não viu a ciclista, que estaria na contramão, acabou acelerando, momento em que acabou batendo na bicicleta. A jovem caiu e sofreu algumas escoriações, mas sem gravidade. Ela foi atendida pelo Siate e encaminhada ao hospital Pronto Socorro.