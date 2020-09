Ciclista é atropelada e sofre ferimento na cabeça

Uma mulher de 49 anos foi atropelada por um veículo Fiat Strada, enquanto pedalava sua bicicleta pela avenida Goioerê, na manhã desta segunda-feira. O acidente ocorreu por volta das 07h45, no cruzamento com a rua Engenheiro Mercer, próximo a capela do Sistema Prever.

A vítima sofreu um corte profundo na cabeça e foi atendida pelo Samu. O motorista do automóvel, de 62 anos, relatou que trafegava pela rua Engenheiro Mercer e foi atrapalhado pelo sol, ao chegar no cruzamento.

Ao avançar a avenida, o veículo colidiu no pedal da bicicleta, derrubando a mulher, que bateu a cabeça no asfalto. Com bastante sangramento, mas orientada, ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar esteve no local para coletar as informações e verificar as circunstâncias do acidente.