Ciclista de 70 anos morre ao ser atropelado por caminhão guincho na BR 487

O idoso José Maria Ribeiro, 70 anos, morreu atropelado por um caminhão guincho na noite deste domingo, enquanto pedalava pela rodovia BR 487 (Estrada Boiadeira).

O acidente ocorreu por volta das 21h20 deste domingo, próximo ao frigorífico de aves Seara Alimentos JBS, em Campo Mourão. O motorista do caminhão relatou que seguia pela terceira faixa da rodovia, quando foi surpreendido pelo ciclista sobre a pista.

O idoso ainda estaria com roupa escura, o que dificultou ainda mais a sua visualização. Com o choque, o idoso morreu instantaneamente. O Samu constatou o óbito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.