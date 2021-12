Ciclista de 17 anos bate em veículo e fica ferido

Um adolescente de 17 anos ficou ferido ao bater a bicicleta que conduzia na lateral de um veículo Volvo SUV XC90, por volta das 12h10 deste domingo. O acidente ocorreu na avenida Comendador Norberto Marcondes, esquina com a rua Araruna.

O motorista do veículo de 59 anos seguia pela avenida, sentido Lar Paraná/Centro, e o ciclista descia a rua Araruna, sentido Centro/Perimetral. Segundo testemunhas, o adolescente falava ao celular e não parou no cruzamento.

Com isso acabou batendo na lateral do automóvel. Na queda o ciclista sofreu algumas escoriações e foi atendido pelo Samu, que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro. O motorista do veículo não se feriu.