Casal fica ferido em colisão entre moto e caminhonete

Um casal com idade aproximada de 20 anos, ficou ferido após a moto em que estava, chocar-se com uma caminhonete Ford Ranger.

O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Paraná, com a rua Francisco Ruiz, no jardim Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão.

Segundo as informações, a moto, uma CBX Twister, seguia pela avenida Paraná, enquanto o motorista da Ranger trafegava pela rua Francisco Ruiz.

Ao chegar no cruzamento, a caminhonete acabou invadindo a preferencial e batendo na moto. Na queda, o casal ficou ferido, o rapaz com lesões na perna e a jovem, que estava na garupa, teve escoriações pelo corpo. Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro pelo Siate.