Casal em moto fica ferido em acidente com caminhão

Um casal ficou ferido depois que a moto em que eles estavam bateu na lateral de um caminhão, no cruzamento da rua Rocha Pombo com a avenida Irmãos Pereira, área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 19h10 desta segunda-feira.

A motocicleta Honda de 150cc trafegava pela avenida Irmãos Pereira, sentido Centro/Asa Leste, quando o caminhão basculante, de pequeno porte, que estava na Rocha Pombo, acabou não parando no cruzamento.

O rapaz de 24 anos, que pilotava a moto não teve tempo de desviar e com o choque, ele e a garupa de 20 anos, caíram. Ambos sofreram ferimentos moderados e foram atendidos pelo Siate, que encaminhou o casal ao hospital Pronto Socorro.

A segunda-feira, véspera de feriado de Carnaval foi marcada por vários acidentes envolvendo motos em Campo Mourão. Segundo o sargento Costa, do Corpo de Bombeiros, oito pessoas foram encaminhadas ao hospital durante o dia, todas usuárias de motos. “Infelizmente isso ocorre porque o motorista apenas diminui a velocidade e não para no cruzamento. Com isso a moto fica escondida no ponto cego do carro e o motorista só percebe quando ocorre o impacto”, afirma.