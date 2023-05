Carroceria de carreta para dentro de ônibus após grave colisão em CM

Trabalhadores rurais que viajavam em um ônibus de Goioerê para Peabiru, levaram um susto no início da manhã desta quinta-feira, 18, após o coletivo bater violentamente na traseira de uma carreta. O acidente ocorreu na avenida John Kennedy, próximo à empresa Colacril, no Lar Paraná.

Com o impacto, a carroceria rasgou a lateral direita do ônibus, parando próximo aos passageiros que por muito pouco não foram atingidos. O motorista disse que por estar dirigindo contra o sol, teve a visão comprometida, não percebendo a carreta parada. Para sua sorte a colisão não atingiu o lado dele.

Após o impacto, a carreta foi arrastada por cerca de seis metros atingindo um outro caminhão que estava à frente. Dois passageiros foram atendidos, um deles por ter batido a cabeça no banco da frente. A outra, uma mulher que passou mal ao ver que a carreta, ao invadir o interior do coletivo, parou a menos de um metro de meio de sua poltrona.

Uma equipe da Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local e acionou as equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. No entanto, os passageiros conseguiram sair sozinhos pelas janelas do ônibus.

Os feridos foram levados a hospitais da cidade e a Polícia Rodoviária Federal chegou em seguida para o registro e os procedimentos da ocorrência, já que o trecho é uma continuação da BR-272 que liga Campo Mourão e Goioerê. Os trabalhadores que não se feriram seguiram viagem em outro ônibus.