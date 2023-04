Carro e caminhão se chocam em semáforo na Perimetral Tancredo Neves

Mais um acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira, na Perimetral Tancredo Neves. O acidente envolveu um GM/Cruze e um caminhão, no cruzamento com a rua Eulália Carneiro Campo s, que dá acesso ao jardim Alvorada.

No local há um semáforo e, segundo testemunhas, o motorista do Cruze teria avançado o sinal vermelho. O caminhão que descia a Eulália Carneiro Campos acabou atingido em cheio pelo automóvel.

No carro, o motorista de 38 anos estava acompanhado de uma criança de 8 anos, mas eles não se feriram. No caminhão o motorista, também de 38 anos, viajava com um ajudante.

Eles não sofreram ferimentos. Os danos foram apenas materiais. O Samu esteve no local para dar atendimento. O motorista do Cruze estaria indo para Maringá para levar a criança para uma consulta médica.