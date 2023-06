Carro cai em barranco de 10 metros e mata idoso morador de Peabiru

Mais um acidente fatal foi registrado em Campo Mourão na noite desta terça-feira, 20. O segundo da semana. A vítima desta vez foi um idoso de 78 anos, morador em Peabiru, identificado por Osório Bonoto.

Ele dirigia um GM/Corsa Sedan pela rua Eurides Ovídio de Oliveira, paralela com a rodovia PR-558, entre Campo Mourão e o hospital Santa Casa, quando passou direto em uma curva, despencando em um barranco de aproximadamente 10 metros.

Com ele estava uma mulher de 47 anos, que ficou ferida e foi atendida por equipes do Siate e Samu. Segundo as informações, o idoso teria trazido a mulher para visitar um parente na Santa Casa.

Acredita-se que ao sair do hospital ele acabou se confundindo no trevo de acesso à Santa Casa e entrando na rua paralela com a rodovia. Antes de passar direto em uma curva e cair no barranco ele freou o veículo por cerca de 40 metros.

O veículo capotou várias vezes ficando com os pneus para cima. Osório morreu no local e o corpo ficou preso às ferragens. A mulher também ficou encarcerada e os socorristas tiveram trabalho para fazer o resgate. O corpo do idoso foi levada para o IML para autópsia.

Foi o segundo acidente com óbito em Campo Mourão em dois dias. No domingo à noite, o jovem Victor Hugo Soares da Silva, 22 anos, dirigia um veículo HB20 pelo centro de Campo Mourão, quando acabou invadindo a avenida Capitão Indio Bandeira e sendo atingido em cheio por um Honda Civic.

Com o impacto o veículo rodou e bateu na parede de uma clinica ficando destruído. Soares foi internado, mas não resistiu aos gravíssimos ferimentos.