Carreta tomba e motorista fica ferido na PR-487

O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo tombar na rodovia PR-487, próximo ao trevo de Nova Tebas. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e Manoel Ribas estiveram no local para prestar o atendimento ao motorista, identificado por Cleomar Val, de 52 anos, que ficou preso à\s ferragens. Equipe do Samu de Iretama também deu apoio. O helicóptero do Samu também foi acionado para dar apoio e agilizar o deslocamento ao hospital. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar as circunstâncias do acidente.