Carreta tomba após colisão com caminhoneta no anel viário

Um carreta Volvo carregado com farelo de soja tombou na manhã desta quarta-feira, 21, após bater lateralmente em uma caminhoneta S10. O acidente ocorreu na PR-158, trecho do anel viário, em Campo Mourão.

Ninguém ficou ferido, os danos foram apenas materiais. Segundo as informações do motorista do carreta, Claudemir Hofelder, 43 anos, morador em Céu Azul, ele seguia atrás de outro caminhão, sentido Campo Mourão/Maringá quando o motorista da frente sinalizou que a pista estaria livre para ultrapassagem.

“Iniciei a ultrapassagem e a pista estava livre, mas logo em seguida veio a caminhoneta. Havia terceira faixa, dei sinal de luz, e ainda tentei desviar, mas não deu tempo. Com o impacto na parte lateral, o caminhão tombou fora da pista”, disse o caminhoneiro.

A caminhoneta, com o forte impacto lateral também foi parar fora da pista e teve o eixo dianteiro arrancado. Os danos foram de grande monta.

Apesar do susto ninguém ficou ferido. A equipe do Siate foi ao local, mas não houve a necessidade de atendimento. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência. A carga de farelo seria entregue em Rolândia.