Carreta carregada com frios tomba na saída do anel viário

O motorista de uma carreta carregada com frios ficou ferido após perder o controle da direção e tombar na alça do viaduto, na saída para Peabiru. Ele seguia sentido Cascavel a Maringá e ao sair do anel viário para acessar a rodovia PR-158, acabou tombando.

O local é bastante perigoso, com diversos registros de acidentes semelhantes envolvendo caminhões. O acidente ocorreu no final da tarde deste sábado. A carreta estava carregado com frangos congelados.

O motorista, que não teve o nome e idade divulgados, sofreu lesão na clavícula e foi levado para a UPA pelo Samu. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e do DER estiveram no local para registrar e tomar as medidas cabíveis sobre o acidente.

Até o início da noite o veículo ainda permanecia tombado, ocupando parte da pista.