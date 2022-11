Carreta carregada com boninas de papel tomba e interdita rodovia

Uma carreta Scania carregada com bobinas de papel acabou tombando no entroncamento do anel viário, ao acessar a PR-158, próximo ao viaduto, sentido Campo Mourão a Peabiru.

O acidente ocorreu na manhã deste domingo a interditou completamente a pista, sentido Peabiru a Campo Mourão. O motorista da carreta de aproximadamente 30 anos disse que perdeu o controle da direção para não bater em outro caminhão que seguia lento em sua frente

A carreta atravessou o canteiro e foi parar na pista contrária, o que causou a interdição da via. O motorista sofreu ferimentos leves, foi atendido pelo Samu, mas não quis ser encaminhado ao hospital.

A Polícia Rodoviária Estadual foi ao local para controlar o trânsito. O motorista disse que saiu da cidade de Vera Cruz, com destino a São Paulo.