Carreta carregada com biscoitos tomba na PR-158

Uma carreta carregada com biscoitos, com placas de Foz do Iguaçu, tombou na rodovia PR-158, por volta das 17h deste sábado. O motorista de 27 anos ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves.

Segundo as informações, a carreta havia acabado de sair do anel viário, e ao acessar a rodovia, sentido a Peabiru, o motorista perdeu o controle da direção, tombando em seguida ao chocar-se contra a canaleta.

A carga espalhou-se pela pista e o condutor da carreta ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar o desencarcerador para retirar a vítima das ferragens.

O Samu também deu apoio, encaminhando o motorista para o hospital. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para fazer o controle do trânsito e evitar o saque da mercadoria.