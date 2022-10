Caminhoneta destrói muro e parede de casa após acidente

Apesar de não deixar feridos, a colisão entre uma caminhoneta Amarok e um veículo Audi A3, deixou grandes prejuízos materiais para o morador de uma residência, atingida pela Amarok, em Campo Mourão.

A colisão ocorreu na manhã desta terça-feira, 4, por volta das 08h30, no cruzamento da rua Daniel Portela, com a rua Alcatraz, no jardim Isabel. Segundo as informações, o motorista do Audi trafegava pela rua Alcatraz e não parou no cruzamento para dar preferência à caminhoneta.

Com isso, a condutora da Amarok, que seguia pela Daniel Portela não teve como evitar o choque, batendo forte contra o Audi. Com o impacto, o Audi rodou e voltou a atingir a caminhoneta que, descontrolada subiu a calçada, derrubou o muro e bateu na parede da sala de uma residência, arrancando uma porta do imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência, orientando os envolvidos do acidente sobre os procedimentos. Nenhum dos motoristas se feriu. Os veículos tiveram danos de grande monta.